Sestri: cresce ancora il polo tecnologico - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Continua la crescita del Polo Tecnologico in Baia del Silenzio promosso dal Comune di Sestri Levante nel 2014 e gestito da Mediaterraneo servizi, con l’assegnazione di uno spazio all’azienda statunitense Silvedesign che occuperà un ufficio di rappresentanza al secondo piano dell’edificio di via Pensola di levante. Sono ormai 11 le aziende tecnologiche insediate dall’avvio del progetto, per un centinaio di occupati.

Silvedesign si occupa da anni di sviluppo di prodotti per le attività sportive acquatiche e collabora attivamente con molte delle più importanti multinazionali del settore. Nel corso degli anni l’azienda è riuscita ad ottenere riconoscimenti internazionali di design, ha depositato diversi brevetti di innovazione tecnologica e si dedica attivamente alla ricerca e sviluppo di nuove opportunità. È un’azienda a vocazione internazionale che vanta collaborazioni in tutto il mondo specialmente nel Nord America.

Il Polo Tecnologico è nato da una iniziativa del Comune di Sestri Levante con l’obiettivo di portare in città aziende nel settore delle nuove tecnologie, del digitale, aggregando esperienze e relazioni diverse in una sede attrattiva e creando un “ecosistema” che faccia operare insieme, scambiare idee, relazioni, sperimentazioni, coniugando sviluppo economico e innovazione.

Un progetto nato per uno sviluppo economico del territorio capace di aggiungersi e integrarsi alla componente turistica, mettendo in valore le bellezze paesaggistiche come catalizzatori, con le adeguate infrastrutture digitali, di aziende innovative. Un percorso di sviluppo che Sestri Levante porta avanti, oltre che con il Polo tecnologico, anche con la partecipazione a importanti progetti legati all’innovazione e alla sostenibilità, come Smarter Italy e Urbact, per cui è stata selezionata grazie all’impronta innovatrice della azione amministrativa.

Negli anni il Polo tecnologico è cresciuto non solo con l’ingresso di nuove aziende ma anche con la collaborazione tra le stesse e nel rapporto con il sistema scolastico e universitario, per offrire alle nuove generazioni la possibilità di rimanere sul territorio una volta terminati gli studi, per lavorare in aziende al passo con i tempi.

Negli anni il Polo tecnologico ha aggregato MYW.AI Srl, centro di ricerca e innovazione, Tecnoriva, settore dell’ingegneria e service di turbina a vapore, AWAI srl, tour operator online, Sedapta, attiva nei servizi di alta tecnologia per l’ottimizzazione dei processi produttivi, l’attività di coworking CoWoDev, l’azienda di formazione aziendale IEN, Arca, operante nei servizi culturali per turisti stranieri, Tiberone, che offre servizi di information technology, Photo Arcobaleno, FiBa, attiva nei servizi per imprese, e Silvedesign.