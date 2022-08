Recco: asfaltatura strade comunali, da lunedì parte l'intervento in via Polanesi - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo comunicano che da lunedì partiranno i lavori di asfaltatura in via Polanesi. Dopo aver potenziato attraverso tubazioni, griglie e chiusini il sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, con la posa del manto d’asfalto è scattata la seconda e ultima fase del cantiere. Questa è l’ultima tranche di asfaltatura prevista nel progetto da 120mila euro approvato dalla Giunta comunale e che ha visto già il completamento dei lavori in via Ansaldo, via Montefiorito, via Salvo D’Acquisto e via Ponti Romani.

“Si tratta di importanti interventi che erano stati pianificati lo scorso anno – spiegano il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo – abbiamo investito in una viabilità in sicurezza, adeguandola alle esigenze del territorio. Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per gli inevitabili disagi che il cantiere procurerà alla circolazione”.

Per consentire i lavori è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Polanesi, nel tratto compreso tra il civico 75 e salita del Campetto, nei giorni 29, 30 e 31 agosto, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 18.