Pallanuoto F/ Carolina Marcialis è tornata nel Rapallo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto Pallanuoto

Con grande soddisfazione Patron Antonucci annuncia il ritorno a Rapallo di Carolina Marcialis. “Carolina è una giocatrice di altissimo livello, una Top Player che non ha bisogno di alcuna presentazione ma soprattutto una persona fantastica a cui siamo legati da un sincero rapporto di amicizia. Rivestirà un ruolo fondamentale nella nostra giovane formazione ed imprimerà un accelerata alla crescita sia in termini tecnici che di personalità.”

Terzo innesto per il Rapallo, dopo Nicole Zanetta e Gaia Apilongo, un’altra pedina di valore assoluto sullo scacchiere della giovane formazione ligure, Carolina Marcialis che si (ri)presenta così:

“Sono molto contenta di tornare a giocare a Rapallo e ritrovare Luca come allenatore perché le mie migliori stagioni le ho fatte con lui. La squadra è molto giovane ma lo sono anche io, scherzi a parte sono contenta con una squadra giovane si può solo che crescere! Con costanza e armonia in squadra si possono ottenere grandi risultati… non vedo l’ora di iniziare!”

Fortemente voluta da Coach Antonucci che ben conosce Carolina e l’apporto che può dare alla sua squadra:

“Carolina è il profilo di cui avevamo bisogno, un difensore dalle grandi doti tecniche e fisiche. Opera prevalentemente come centro vasca e marcatrice del centro ma può ricoprire diversi ruoli ed è dotata di un ottimo tiro dal perimetro. In generale parliamo di una giocatrice capace di spostare gli equilibri che ho avuto la fortuna di allenare già in passato, sono certo che sarà un innesto importante anche in termini d’esperienza e mentalità.”

Bentornata Carolina…