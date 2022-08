Lettere/ "Paraggi e il futuro sindaco di Santa Margherita" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Ho letto con attenzione l’analisi sulla pubblicità fatta di Paraggi dove i privati e le amministrazioni sottolineavano la bellezza della baia. La condivido in pieno e da semplice residente da generazioni si deve dire che la bellezza naturale è talmente evidente che non c’è bisogno di nessun intervento studiato.

Vorrei però analizzare qualche punto politico: ad esempio perché alcuni privati non siano collegati alla rete fognaria, da anni tutte le mattine alla stessa ora nella spiaggetta vicino al castello di Paraggi (spiaggia dei sub) si presenta una schiumetta galleggiante, sempre alla stessa ora, che cosa sarà? Il posteggio in gestione a Portofino: perché alla gara non ha partecipato ‘Santa’? Sono contento che l’amico vicesindaco Cozzio sarà il prossimo candidato sindaco dell’amministrazione uscente ma a circa due anni dalle elezioni prenderà le distanze dagli insuccessi dell’attuale maggioranza? Riuscirà a sanare il degrado che attualmente regna in città? Riuscirà a fare approvare il Puc? Riqualificherà gli altri quartieri dove vivono i veri residenti che si lamentano e che votano? Compito difficile ma non impossibile se assumesse posizioni distaccate. Altre candidature? Qualche gruppo sta lavorando ma la storia passata dice che con tre liste o più vince sempre una minoranza.