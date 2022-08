Stamattina in via San Quirico a Carasco una donna ha perso il controllo dell’auto e dopo essersi finita contro un muro di è ribaltata. Sul posto il 116 con Tango1 e la Croce Verde di Carasco. Per estrarre la donna dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari. La paziente è poi stata trasferita in codice giallo al ponto soccorso di Lavagna.