Valli Aveto: escursioni, feste patronali e tanti appuntamenti - LevanteNews

Questi ultimi giorni di agosto non vogliono farci dimenticare il gusto dell’estate e presentano un programma di attività intenso e interessante, a partire dalle escursioni che ci faranno scoprire paesaggi stupendi e curiosità del nostro territorio. Si inizia sabato 27 con la Notte europea dei pipistrelli proposta dal Parco dell’Aveto, una serata al Passo del Bocco con cena al Rifugio Devoto e passeggiata in compagnia dell’esperto attrezzato di bat detector (prenotazione obbligatoria on line).



Domenica invece sono due gli itinerari in programma. La Guida Evelina Isola ci accompagna sulle tracce dei cavalli selvaggi da Borzonasca con Wild Explorer, esperienza straordinaria seguendo le strade forestali a bordo di un pulmino (info e prenotazioni: tel. 39 347 3819395). Le Guide Meraviglie d’Aveto invece ci faranno scoprire l’affascinante geologia dell’Alta Val Graveglia con un’escursione ai Monti Porcile e Verruga (info e prenotazioni: tel. 347 3929891)

A Rezzoaglio mercoledì nell’ambito dei festeggiamenti per la festa patronale di San Bartolomeo a Magnasco spettacolo pomeridiano per bambini, mentre domenica 28, oltre 28 all’incontro culturale “La casa museo di Isolarotonda” a Rezzoaglio, si festeggeranno il Sacro Cuore di Maria a Lovari, con commemorazione dei caduti, e la festa patronale di S. Maria Maggiore a Brignole.

Da non perdere la serata di musica rlandese proposta dal Liquorificio Fabbrizzi per giovedì 25 con l’esibizione di “The red feather’s fellow”.

A Santo Stefano d’Aveto mercoledì ci aspetta una sfidante serata enigmistica al bocciodromo Arvigo mentre giovedì al Santuario N.S. di Guadalupe ci sarà il concerto del Coro La Contrada.

Spazio ai più piccoli venerdì per un pomeriggio con gli asinelli dell’azienda agricola La Ghianda, da prenotare presso lo IAT, oppure con la Bike School insieme ai maestri di sci e MTB al Prato della Cipolla, che prosegue fino al 25 agosto (info e prenotazioni: tel. 338 6645512).

Nell’ambito delle celebrazioni della festa patronale anche il classico Pellegrinaggio al Monte Maggiorasca in programma sabato 27 agosto.

Domenica infine appuntamento con la festa patronale di Pievetta e l’attesissimo ritorno di Se batte u gran, la festa rurale di Alpicella.

E infine un’anticipazione per il fine settimana del 3-4 settembre da prenotare entro il 25 agosto: si terrà in Val d’Aveto il trekking luminoso, due giorni in modalità natur-walking yoga, a passo tranquillo godendosi l’immersione totale nella natura e pernottando in rifugio. Info e prenotazioni: Elisabetta Beccaria whatsapp 3497372120

