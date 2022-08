'Santa': l'attenzione per Paraggi e la campagna elettorale - LevanteNews

Ieri il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni ha incontrato gli operatori di Paraggi, come pensiamo abbia già fatto con quelli di San Siro, San Lorenzo, Ghiaia e Corte. Il consorzio di imprenditori sta lavorando molto per rilanciare il Borgo, facendo leva sulla vicinanza e fama di Portofino. Ieri all’incontro erano presenti il comandante del Circomare Camilla Sartori e il sindaco di Portofino Matteo Viacava anche come presidente dell’Area Marina e del Parco regionale di Portofino. Viacava, per quanto riguarda la parte di Paraggi di sua competenza, ha la coscienza a posto, a partire dal sentiero dei Baci.

La riunione ha permesso anche di scoprire alcuni “altarini”: ad esempio i mancati allacci di alcuni privati alla rete fognaria, che a distanza ormai di anni dall’entrata in funzione del depuratore sembrano assurdi; anche se la responsabilità non è del Comune. Né il maggior flusso di turisti si può attribuire ad una supposta migliore qualità della vita offerta a ‘Santa’, ma al boom di vacanzieri che ha fatto segnare un incremento di ospiti in qualsiasi paesino dello stesso entroterra.

La capacità amministrativa di Santa Margherita la si può misurare su alcuni elementi: la mancata approvazione del piano urbanistico; la mancata realizzazione dell’autosilo dell’ex scalo ferroviario (sì colpa delle Ferrovie che però non hanno avuto le necessarie pressioni); la capacità di diminuire il traffico nella zona a mare tra rotatoria e calata portuale o in piazza Mazzini; ossia la mancanza di un serio studio e un piano sul traffico. La stessa attenzione per Paraggi arriva quasi al termine del secondo mandato su input di privati.

Questi, supponiamo, saranno tra i temi della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative per cui già ci si muove in città. Al momento il favorito (su cui pesano i risultati complessivi dell’amministrazione) è il vicesindaco Emanuele Cozzio, sia perché ha messo anima e corpo per consegnare alla città un porto efficiente, sia la gestione dei servizi sociali e protezione civile, coerente con i suoi principi.

E sull’altro fronte? Candidati etichettati, per quanto bravi, finirebbero per agevolare l’elezione di Cozzio. Ne riparleremo (m.m.).