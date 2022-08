Portofino: è giallo sull'identità dell'uomo trovato cadavere - LevanteNews

Tutte le ipotesi sono aperte: suicidio, malore, disgrazia, omicidio. Importante è identificare chi era l’uomo trovato morto sotto un tratto di copertura del rio Fondaco a Portofino. Si tratta di un uomo di mezza età, probabilmente di colore (ma il tempo trascorso dalla morte e la temperatura potrebbero trarre in inganno), vestito elegantemente, uno zaino. Un senza fissa dimora? Nessuno ne aveva notato la presenza e a Portofino, zona Fondaco, è difficile che una presenza anomala passi inosservata. Un turista che intendeva fare una passeggiata nel parco?

L’autopsia indicherà il giorno in cui è avvenuto il decesso e le cause. Restano alcune domande: perché era senza documenti? Glieli avevano sottratti? E chi?. Non li aveva perché aveva intenzione di suicidarsi?

Probabilmente una volta identificata la persona ed eseguita l’autopsia il mistero si diraderà. Ma Portofino costituisce una cassa din risonanza enorme e fino alla soluzione del mistero sentiremo parlare del giallo del Fondaco.