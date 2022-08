Leivi: inagurata la mostra Artisti e Artigiani. Aperta fino a venerdì - LevanteNews

Questa sera apre a Leivi, nei locali della sala polivalente di San Bartolomeo (appena dietro la Chiesa) la mostra “Artisti e artigiani a Leivi”, organizzata dal centro di cultura La Torre con l’intento di promuovere e portare alla luce le opere di arte e artigianato realizzate dai cittadini leivesi, frutto di una passione coltivata e sostenuta nel tempo. Lavori non diprofessionisti, ma non per questo di valore inferiore dal punto di vista della sensibilità artistica. Giunta alla dodicesima edizione, quest’anno ospita artisti già conosciuti e nomi nuovi: Vittoria Felugo e Francesco Felugo.

Vittoria Felugo espone insieme al padre produzioni di tipo pittorico: “la decorazione del legno vuole rievocare le tipiche case liguri, nei colori e nella conformazione. Plurimi i materiali utilizzati, dalla carta al legno alla tela.

Anna Sanguineti espone invece da diversi anni: realizza tessuti d’arredo in patchwork con diverse tecniche; ad esempio portabottiglie in feltro, tovaglietta con carta a macchina, centro tavola e sottopiatti natalizi con paper piercing ovvero patchwork con carta. Colpisce immediatamente la vista l’oggettistica in legno ricavata direttamente dalla pianta da Cesare Ferrando: tagliere in legno d’ulivo, nominativi per nascite, auguri, anelli, scritte di benvenuto stile souvenir, svuota tasche, carretti porta fiori, porta biglietti (uno appositamente realizzato per il nuovo bar delle Acli “ Chiosco”). Ferrando lavora nel proprio laboratorio a Villa Oneto. Da Leivi per Leivi, è il caso di dire.

Presenti, naturalmente, le sculture in ardesia di Orietta Fusinati, compreso il bassorilievo raffigurante la Regina Elisabetta II, con lettera di ringraziamento ricevuta da parte della sovrana britannica. Spazio anche per le foto: particolarissime quelle di Barbara Queirolo; geometrie ottenute ribaltando tre volte lo scatto. Dal Bigo di Genova un x, dal Pino della Carrega di Portofino un fiore, dalla Tour Eiffel un occhio, dall’ulivo e dalla ruota panoramica una farfalla, da scie d’aereo delle onde. Infiniti i punti di vista osservabili

Non mancano elementi da corredo come i centrini fatti a tambolo di Lina Cevasco e la pittura. Daniele Celle, presidente della Pro Loco, in veste di pittore: “Una parola un po’ esagerata – dice lui ridendo – si tratta di dipinti a olio tratti da foto o da panorami ritratti sul posto (Chiesa di San Bartolomeo, Sestri Levante, Zoagli, tramonti sui Cavi).”

È bello pensare che a Leivi ci sia questo spirito creativo, che alimenta la voglia di stare e di creare insieme. Com’è bello che la manifestazione si arricchisca sempre di nuove partecipazioni. È segno di grande vitalità”, commenta soddisfatto il sindaco Vittorio Centanaro.

La mostra sarà inaugurata martedì 23 agosto 2022 alle 19:15 presso la Sala Polivalente di Piazza Giovanni Paolo II (sotto l’asilo, a San Bartolomeo) e resterà aperta dal 23 al 26 agosto dalle 18:00 alle 22:00.