Chiavari: il Comune ha ricordato Marco Di Capua, morto un anno fa - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Ad un anno dalla scomparsa del sindaco Marco Di Capua, le parole del primo cittadino Messuti: “Un anno fa ci lasciava un amico e un grande sindaco, un esempio per tutti noi. Il suo ricordo è ancora vivo nella nostra comunità, nei cittadini e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua passione, la sua competenza e la sua capacità di ascolto sono un esempio per tutti coloro che si approcciano alla vita politica amministrativa. Proseguiremo il progetto che abbiamo iniziato insieme cinque anni fa, per continuare a migliorare Chiavari”.