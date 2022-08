Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Per permettere le operazioni di manutenzione, rimozione e messa in sicurezza delle alberature cadute o danneggiate dall’evento meteo del 18 agosto, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura di alcuni tratti del percorso naturalistico ciclopedonale del lungofiume Entella e del marciapiede pedonale lato levante di viale Kasman.

ordinanza 59