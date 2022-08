Calcio/ Entella, sabato 27 agosto amichevole a Castel San Giovanni con il Piacenza - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. I biancocelesti proseguiranno anche questa settimana il proprio percorso d’avvicinamento al campionato tra allenamenti e amichevoli ufficiali. Dopo il successo di domenica scorsa in casa con il Sangiuliano, l’Entella svolgerà un’altra settimana di allenamento tra Leivi e Chiavari.

Per vedere i ragazzi di Volpe scendere in campo bisognerà aspettare la giornata di sabato. L’Entella, infatti, sabato 27 agosto affronterà in amichevole a Castel San Giovanni il Piacenza, squadra che come i biancocelesti sta preparando il campionato di Lega Pro. La partita si giocherà a porte aperte, ingresso unico in tribuna 5€. I biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio Comunale Soressi. Fischio d’inizio previsto alle ore 18.00