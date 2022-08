Dal Cnsas Liguria – Relazioni Esterne

Intervento oggi pomeriggio sul sentiero tra Vernazza e Monterosso per una ragazza dell’84 tedesca che è caduta procurandosi una probabile frattura alla caviglia sinistra. Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco. La turista è stata stabilizzata e portata in barella fino a Monterosso dove la locale pubblica assistenza l’ha portata in ospedale.