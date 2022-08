Val d'Aveto: infartuato di notte, subito in elicottero a Lavagna - LevanteNews

Appennino meno lontano dal pronto soccorso di Lavagna. La scorsa notte poco dopo l’una, il 118, con Tango1 e la Croce rossa, ha soccorso a Santo Stefano d’Aveto un 78enne colpito da un probabile infarto. Il medico ha considerato che il paziente, in codice rosso, era in pericolo di vita. Occorreva agire in fretta. Da Albenga è decollato l’elicottero Grifo, dotato di mezzi che gli consentono di operare anche di notte. Una volta stabilizzato, il paziente è stato imbarcato. L’elicottero è atterrato sulla piazzola di Sestri Levante; qui era in attesa la Croce rossa di Riva Trigoso che lo ha portato l’uomo al pronto soccorso di Lavagna. E’ la seconda volta, in breve tempo, che a Santo Stefano in pieno notte vengono soccorse persone gravi che necessitano di interventi urgenti. La tecnologia accorcia le distanze e quando ciò è necessario, garantisce interventi sanitari veloci.