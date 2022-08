Sori: una spiaggia da sogno e una stagione alla grande - LevanteNews

Il ripascimento della spiaggia ha riportato Sori tra le mete preferite dei bagnanti che possono facilmente raggiungere la prima spiaggia a levante di Genova in treno, in bus o in auto servendosi del posteggio gratuito che consente di raggiungere il centro su un bus navetta pure lui gratuito. Sori, grazie al miglioramento della spiaggia, ha visto potenziare anche il turismo collinare e quello delle case vacanza. A fruirne ovviamente anche il commercio e gli apprezzati ristoranti.

I lavori effettuati a mare in particolare il molo di attracco, aprono inoltre la prospettiva di collegamenti serali con i battelli turistici con gli altri comuni del Golfo Paradiso che consentiranno l’arrivo di nuovi flussi e ai soresi nuove possibilità.