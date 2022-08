Recco: stasera concerto dei Trilli ricordando De Scalzi - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Questa sera in lungomare Bettolo, inizio ore 21.30, va in scena il concerto della band zeneize dei Trilli, con Massimo Morini come ospite d’eccezione per una sfida senza precedenti sulle note di “Olidin Olidena”. Tra i brani più celebri non mancheranno le popolari “A l’ea unn-a figetta” e “O trillalero” e altre di carattere più intimistico “Ma se ghe penso”, “Piccon dagghe cianin”.

A Vittorio De Scalzi, storico collaboratore e autore de I Trilli di Pippo e Pucci, recentemente scomparso, sarà dedicato un ricordo. “Abbiamo programmato le serate estive reccheline tenendo in considerazione le diverse fasce di età e cercando di dare spazio alle realtà più diverse. Con i Trilli trascorreremo una serata all’insegna della nostre tradizioni” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero.