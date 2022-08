Rapallo: malore in mare, bagnante muore nuotando - LevanteNews

Un uomo di circa 70 è morto facendo il bagno a Rapallo nel mare prospiciente via Paolo Zunino, nei pressi del Castello. Erano circa le 17.30 quando alcuni bagnanti hanno notato l’uomo che appariva in evidente difficoltà. Trascinato a riva, nonostante diversi tentativi di rianimarlo il cuore dell’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, cessava di battere.

Probabilmente il bagnante è stato colto da un malore e a seguito di ciò è probabile anche abbia ingerito acqua. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto carabinieri e guardia costiera.