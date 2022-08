Rapallo: "Gala operistico, una serata indimenticabile" - LevanteNews

Da Danila Fumagalli, Consigliere dell’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, delegata per il coro

Desideriamo esprimere la nostra gioia per aver avuto la possibilità di essere partecipi, come Coro dell’Associazione degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, alla realizzazione della splendida serata musicale del Gran Galà Operistico del VII Rapallo Opera Festival 2022.

Il nostro coro, fondato nel 1982 e dal 2014 diretto dal M° Filippo Dadone, ha avuto occasione di esibirsi in prestigiosi luoghi della cultura musicale e operistica, quali il Teatro Dal Verme, il Teatro Lirico e il teatro Arcimboldi di Milano: ma la serata di domenica scorsa resterà per noi un ricordo indelebile non solo per la straordinaria bellezza dei giardini di Villa Tigullio ma soprattutto per il livello artistico dell’esecuzione, grazie ai bravissimi solisti del Concorso Lirico Internazionale di Portofino e all’Orchestra Sinfonica delle terre Verdiane, magistralmente diretta dal M° Stefano Giaroli, che ha saputo valorizzare al meglio anche le nostre voci.

Un plauso all’Amministrazione comunale e al M° Roberto Servile per l’impegno nella realizzazione di una manifestazione che dà lustro internazionale alla città di Rapallo e un ringraziamento per aver avuto fiducia i noi ed averci dato la possibilità di essere, ancora una volta, ambasciatori dell’opera lirica e della cultura musicale italiana nel mondo.