Rapallo: "Estate rossa" per finanziare il doposcuola (a San Pietro) - LevanteNews

Da Rifondazione Comunista Liguria

Da domani a domenica torna l’Estate Rossa, la festa organizzata da Rifondazione Comunista Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Anche quest’anno le volontarie, i volontari e simpatizzanti del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea di Rapallo e Santa Margherita Ligure hanno organizzato la pluridecennale festa “Estate Rossa” in località San Pietro a Rapallo, dal 23 agosto al 27 agosto.

Una festa di autofinanziamento per poter garantire il prossimo anno le aule per il dopo scuola di studenti di tutti i livelli, i corsi di italiano per stranieri e le attività sociali che il nostro circolo “G.Cassani” porta avanti da sempre.

Sabato 27 agosto alle 21, a seguito della straordinaria mobilitazione di raccolta firme fatta nei giorni di Ferragosto, verrà presentata Unione Popolare, la lista per le Elezioni Politiche sostenuta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa, le parlamentari uscenti di ‘ManifestaA’, da numerosi candidati indipendenti e movimenti della sinistra radicale con capo politico Luigi De Magistris, già Sindaco di Napoli.

Alla presentazione parteciperanno, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, il Segretario Regionale Ligure, Sergio Dalmasso, il segretario della Federazione del Tigullio Mario Pistillo e Massimo Lombardi capolista nel plurinominale alla camera per la Liguria

Facebook: Rifondazione Comunista Liguria