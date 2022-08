Monterosso: Fabbrica d'Arte, per i 40 anni dieci giorni di esposizione - LevanteNews

Dal comune di Monterosso

La ๐ ๐š๐›๐›๐ซ๐ข๐œ๐š ๐โ€™๐€๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐จ compie ๐Ÿ’๐ŸŽ ๐š๐ง๐ง๐ข di attivitร e per festeggiare organizza un evento che parla della loro storia e del loro lavoro: 10 giorni di esposizione, 5 artisti, 5 luoghi, 5 esperienze.

Domenica 28.08 e sabato 3.09

๐Œ๐š๐ง๐ข ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐œ๐ก๐ž ๐๐ข ๐š๐ซ๐ ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š

Piazza Garibaldi dalle 17 alle 19

Unโ€™esperienza unica per grandi e piccini; prova il tornio, modella lโ€™argilla e divertiti a fare il ceramista per un giorno.

Martedรฌ 30.08

๐‚๐š๐œ๐œ๐ข๐š ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐œ๐œ๐ข๐ฎ๐ ๐š

Solo per bambini da 5 a 11 anni โ€“ prenotazione obbligatoria

Una caccia al tesoro tra le vie del paese alla ricerca della nostra inconfondibile acciuga.

Giovedรฌ 1.09

๐ ๐š๐›๐›๐ซ๐ข๐œ๐š ๐โ€™๐š๐ซ๐ญ๐ž

Piazza Garibaldi dalle 17 alle 19

Dimostrazione dal vivo del lavoro svolto allโ€™interno del laboratorio di arte

Venerdรฌ 2.09

๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐จ

Laboratorio dโ€™arte in via Monti 836 (Pignone), aperto dalle 11 alle 16