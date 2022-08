Lettere/ "Grande lirica a Rapallo, grazie al Maestro Sèrvile" - LevanteNews

Da Piera Maria Marini

Vorrei condividere con i lettori di Levante News l’evento a cui ho partecipato ieri sera a Rapallo, città a cui sono molto affezionata e che raggiungo non appena i miei impegni milanesi me lo consentono. L’evento a cui mi riferisco è il Gala lirico organizzato nell’ambito del Rapallo Opera Festival a Villa Tigullio. Spettacolo di altissima qualità, apprezzatissimo dal pubblico che gremiva la platea, ci ha proposto ottimi cantanti, tra cui emergeva il nostro tenore, ormai rapallese, Ivàn Ayon Rivas, autentico fuoriclasse, famoso a livello mondiale.

Un grazie per l’emozione che porterò sempre con me al Direttore artistico, Roberto Sèrvile, che ha costruito uno spettacolo, come ho già detto, di altissima qualità e ad Elisabetta Lai, assessore al turismo che da tempo ha caparbiamente sostenuto e sostiene iniziative culturali di spessore, molto apprezzate dai concittadini e dagli ospiti.