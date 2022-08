Elezioni: Claudio Muzio candidato al Senato (Forza Italia) - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“È stata ufficializzata quest’oggi la mia candidatura al Senato quale capolista di Forza Italia nel collegio unico proporzionale della Liguria. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale e vice presidente Antonio Tajani per la fiducia riposta nella mia persona con questa candidatura che mi inorgoglisce e mi sprona ad un sempre maggiore impegno per la nostra comunità. Ce la metterò tutta come sempre, confidando nel sostegno dei cittadini, che in questi anni sono stati il vero, unico ed autentico punto di riferimento della mia azione politica ed amministrativa”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria e capolista azzurro nel proporzionale per il Senato alle elezioni del prossimo 25 settembre.

“Ho sempre cercato di rappresentare al meglio nelle istituzioni – prosegue Muzio – i bisogni del nostro territorio e i valori fondanti di Forza Italia: i valori di libertà, sussidiarietà, solidarietà e centralità della persona. Non mi hanno mai spaventato le sfide difficili, anzi mi hanno sempre stimolato: vengo dalla gavetta e ho imparato ad affrontarle. Sarà così anche questa volta”, conclude.

Curriculum

È nato a Casarza Ligure (Genova), dove tuttora risiede, il 24 agosto 1954.

Diplomato al Liceo scientifico “G. Marconi” di Chiavari. È separato, ha due figlie e una nipote. Viene dalla gavetta: ha iniziato la sua attività lavorativa come commesso in un negozio di idraulica; è stato poi vigile urbano a Casarza Ligure, quindi impiegato comunale responsabile dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Casa. È infine approdato in posizione di comando come cancelliere C1 presso il Giudice di Pace di Sestri Levante (2003-2009).

Nel 2007, alla sua prima candidatura, è stato eletto consigliere provinciale di Genova. A giugno 2009 è stato eletto sindaco del Comune di Casarza Ligure. Nel 2014 è stato riconfermato per un secondo mandato, con quasi il 70 per cento dei consensi. In rappresentanza dei Comuni con più di 3.000 abitanti è stato membro del Consiglio Autonomie Locali (CAL) da ottobre 2012 fino al giugno 2015. Il 31 maggio 2015 e il 20/21 settembre 2020 è stato eletto consigliere regionale, primo per preferenze nella lista di Forza Italia nel Collegio provinciale di Genova. A giugno 2016 e ottobre 2021 è stato eletto consigliere comunale a Casarza Ligure, risultando il più votato tra i candidati a questo ruolo. In Consiglio Regionale ricopre la carica, come nella legislatura 2015-2020, di segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. In questa veste il 2 novembre 2016, in occasione della Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre svoltasi presso il cimitero monumentale di Staglieno, ha indossato per la prima volta nella storia della Regione Liguria la fascia di rappresentanza dell’Ente, istituita con apposita legge il 5 luglio 2016. Nella X legislatura è stato capogruppo di Forza Italia dal 1° gennaio 2020; dall’11 giugno 2020 ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Sanità e, dal 17 giugno, quella di vicepresidente della Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Attualmente è capogruppo di Forza Italia.

Da novembre 2021 è presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettanti “Borgo Renà”, nel Comune di Sestri Levante.