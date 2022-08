Chiavari-Camogli: suor Adalgisa Truffelli nel ricordo di Graziella e Ines Guatelli - LevanteNews

Da Graziella e Ines Guatelli

L’Amore viene spesso declinato nelle più varie visioni che ciascuno di noi ha di questo sentimento. Quindi spesso si parla di un impulso, di un’attitudine, di un’attrazione. Nulla di tutto questo è il vero amore. La zia ce lo ha insegnato con la sua vita. Ha accolto la chiamata di Dio giovanissima, ha studiato molto, pur tra i mille impegni, e ha conseguito la laurea. Poi ha curato i bimbi piccoli al Bambin Gesù. Ha fondato e diretto la Scuola per Infermieri Professionali a Chiavari, donando e ricevendo amore dagli studenti e dai docenti.

Chi l’ha conosciuta non può non ricordare il suo sorriso, specchio della sua anima pura e dedicata agli altri. Tutto era dono: la sua vita è stata un costante dono. Lei voleva essere dono: sollevare i piccoli e i deboli dalle sofferenze. Pregava ed era vicina a tutti.

Amore per lei era correre dai malati e poi dai bisognosi e dare, dare sempre, ma questo continuo donare non la faceva impoverire, ma anzi continuava ad arricchirla e quindi a riversare il suo immenso amore con forza sempre maggiore fino alla fine. Nell’ultimo periodo, pur sofferente, ci guardava e diceva, sorridendo: non preoccupatevi per me … io sto bene e offro tutto a Dio. Io sono con voi e prego sempre per voi.

Ora è nella luce e qui accanto a noi e ci sorride e asciuga le lacrime che solcano il volto.

Grazie Zia sei la nostra forza ora e sempre.

Suor Adalgisa Truffelli