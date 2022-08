Camogli: "Mi sono sempre occupato delle periferie" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comunale di Camogli Claudio Pompei (In realtà il “problema Bana” e centro storico di Ruta, è stato reso noto da Levante News (ripreso da altra stampa) ed ha sollecitato l’interesse di residenti e Comitati che finalmente hanno trovato nel giornale chi ha sollevato i loro problemi)

Negli ultimi giorni sulla stampa, compaiono segnalazioni di cittadini e comitati sulla zona di Bana. sizioneIn questi anni ho avuto il privilegio, come consigliere comunale, varie volte, di toccare direttamente con mano le dinamiche di tutta l’area ed interessarmi alle sue criticità.

Ho conosciuto tante persone, inascoltate, che con dignità portano avanti i loro diritti da cittadini che pagano le tasse come tutti, ponendo l’attenzione sull’ illuminazione pubblica mancante in alcune vie, sul decoro e sulle discariche abusive, sulla sicurezza soprattutto stradale, su progetti futuri per migliorare la qualità della vita.

Mi sono impegnato e continuerò ad impegnarmi in modo serio e senza mai promettere la luna, valutando questa situazione prioritaria, provando a dare le migliori e concrete risposte possibili, se avrò l’opportunità, a seguito delle prossime elezioni, di dare il mio contributo per amministrare la città di Camogli.

Affermo questo, perché ad oggi, come consigliere di minoranza, ho pochi strumenti e trovo sempre dei muri quando, in Consiglio Comunale, porto queste tematiche e dico che questa ed altre periferie sono state illuse e dimenticate per 25 anni.

Mi viene risposto che sono stati fatti dei lavori fra San Rocco e la Mortola (ottimo !), ovviamente eludendo l’argomento iniziale, ma anche tralasciando di dire che dopo templi biblici, i cantieri sono stati sbloccati, ripartiti e conclusi entro l’inizio dell’estate anche a seguito di miei continui dialoghi con gli uffici comunali, interventi in Consiglio comunale, monitoraggio settimanale della situazione parlando con le ditte coinvolte (come anche ho fatto per la strada chiusa x mesi da San Nicolò a Punta Chiappa e poi riaperta in poche settimane e per altre vicende che ho affrontato).

Sarò sempre al fianco di tutti voi Camoglini, dalla collina alla spiaggia, dalle frazioni al centro, dalla scuola alla piscina.

Non perdiamo il sorriso, cambiare l’attuale sistema, un passo per volta, è possibile !

Riprendiamoci Camogli!