Calcio/ Rapallo Ruentes, Di Somma: "Soddisfatti per la prestazione" - LevanteNews

Dal Rapallo Ruentes 1914

Le parole di mister Andrea Di Somma al termine della partita di Coppa Italia.

“Massima soddisfazione per la prestazione della mia squadra rimasta meritatamente in dieci dal 16esimo del primo tempo e poi in 9 in maniera imbarazzante, ma siamo ad agosto e sono comprensibili anche gli errori più clamorosi.

Comunque l’inferiorità non ci ha impedito di giocare nella metà campo avversaria per 90 minuti e fare la partita come ci eravamo prefissati. Il pareggio era il minimo sindacale per affrontare la Lavagnese domenica, e quindi non ci scontenta più di tanto. Prosegue il nostro lavoro in attesa di recuperare entrambi gli attaccanti, Marzeglia e Ozuna ieri fuori per squalifica e infortunio, e un paio di defezioni in mezzo e dietro, Bargiggia e Chiappe. Per essere una squadra totalmente nuova non possiamo che essere molto soddisfatti. Il risultato può essere casuale, la prestazione no. E ieri è stata abbondantemente positiva”.