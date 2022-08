Calcio/ L’Entella supera il Sangiuliano con le reti di Morosini e Faggioli - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Nella prima uscita nel suo stadio davanti al suo pubblico, l’Entella guidata da Mister Volpe vince 2-1 contro il Sangiuliano City, squadra neopromossa in Serie C. Il tecnico chiavarese, nei primi 45 minuti, si affida a De Lucia in porta, difesa a 4 con Parodi, Sadiki, Chiosa e Favale, il trio Dessena, Paolucci e Rada a centrocampo con Morosini ad agire dietro le punte Zamparo e Merkaj.

I biancocelesti partono un po’ contratti e in particolare nella prima metà di gara soffrono l’ottima pressione portata dall’undici lombardo. Sono proprio gli ospiti a trovare il vantaggio al minuto 42 grazie al tap-in vincente di Pedone. Immediata la risposta dell’Entella che trova il pari 1 minuto dopo grazie al colpo di testa di un Morosini sempre più protagonista di questo pre-campionato. In avvio di ripresa Pellizzer rileva Sadiki uscito malconcio dai primi 45 minuti.

Sempre nella seconda frazione, a più riprese, gli ingressi di Barlocco, Zappella, Tascone, Faggioli, Clemenza, Di Cosmo, Reali, Palmieri, Meazzi e Paroni.

Nel secondo tempo la gara si accende con diverse opportunità per entrambe le squadre, ma la gara è decisa da Faggioli che al minuto 74 trasforma il rigore da lui conquistato pochi secondi prima. Prossimo appuntamento, con l’ultima amichevole di questa pre-season, sabato 27 contro il Piacenza a Castel San Giovanni.