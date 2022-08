Calcio/ La Samp si regala una serata magica: al Ferraris è 0-0 contro la Juventus - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Juventus: Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Impresa della Sampdoria e la Juventus è bloccata: al Ferraris è 0-0 e primo punto in stagione. Giampaolo decide di non cambiare e affidarsi agli undici della scorsa domenica. Davanti ad Audero il quartetto composto da Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello. Davanti alla difesa Vieira con Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic a supporto di Caputo.

La prima azione è della Sampdoria al 6’: Sabiri imbecca Leris in area di rigore. Il centrocampista calcia ma trova Perin bravo a dire no e mandare il pallone sulla traversa. Al 15’ Augello perde un brutto pallone, Cuadrado si invola e calcia, Audero dice no. La Juventus preme senza però creare pericoli ai blucerchiati che in difesa non si fanno superare e così al 46’ l’arbitro manda negli spogliatoi.

Nella ripresa Vlahovic ha subìto una grossa occasione ma Colley lo ostacola e il pallone finisce fuori. Al 65’ la Juventus va in gol con Rabiot ma il Var annulla per fuorigioco di Vlahovic lesto a rubare il pallone a Rincon. La Sampdoria sente la fatica, giocatori con i crampi e Giampaolo cambia: dentro Verre, Villar, Murru, Depaoli, Quagliarella e fuori Rincon, Augello, Vieira, Caputo e Djuricic. Allegri dal canto suo prova a cambiare l’inerzia ma all’89 ‘ Quagliarella a fare venire i brividi a Perin ma la conclusione finisce fuori. Nel recupero sugli scudi Audero che nega il primo gol a Kostic. Finisce qui, al Ferraris applausi ai blucerchiati che possono guardare con altro spirito alle prossime sfide, a partire da quella di domenica all’Arechi contro la Salernitana in un autentico scontro diretto.