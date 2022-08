Calcio/ Coppa Italia, un punto a testa tra Athletic Club e Rapallo Ruentes - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

COPPA ITALIA, GIRONE “E”, PRIMA GIORNATA:

ATHLETIC CLUB – RAPALLO RUENTES 1-1

RETI: 28° Ilardo (AC), 69° Casanova (Rig, RR)

ARBITRO: Sig. Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga.

SPETTATORI: 70 circa.

Esordio stagionale con i tre punti in palio che contano e pareggio per i ragazzi di mister Di Somma, al termine di una partita spigolosa e non facile, anche per le tante assenze lamentate dai ruentini, mancavano infatti il bomber Marzeglia e Bargiggia (squalificati) e Chiappe e Bedin infortunati, 4 titolari fissi. Squadra la nostra quindi imbottita di giovani, con il neo acquisto Imperatrice tenuto inizialmente in panchina.

La prima azione è al 5°, quando una punizione al limite di Davide Canovi attraversa tutta l’area concludendosi con un nulla di fatto. Due minuti dopo da azione di calcio d’angolo, un colpo di tacco di Testore finisce alto. Al 10° un tiro velleitario di Zinnari finisce a lato. Al 21° episodio cruciale, viene espulso Cristian Canovi per aver reagito ad una provocazione di un giocatore avversario proprio sotto gli occhi dell’arbitro. Rapallo in 10 uomini. Al 28° vantaggio dei padroni di casa, azione personale di Ilardo sulla sinistra, che dopo un dribbling lascia partire un tiro a girare che non lascia scampo a Luppi, 1-0. Al 31° tiro di Testore dai 30 metri alto non di molto. Al 36° azione di Vianson da destra, tiro ravvicinato di De Cilis e parata miracolosa di Bartoletti. Al 45° lancio di Scognamiglio per Cristiani, il quale in area controlla maldestramente e il suo tiro è quindi sbilenco. Squadre al riposo.

Nella ripresa al 61° abbiamo un clamoroso tocco di mano nell’area dell’Athletic, ma l’arbitro, nonostante le proteste rapallesi, fa proseguire. Al 69° rigore per il Rapallo, fischiato per atterramento di Cristiani, sul dischetto si presenta Casanova che non sbaglia, 1-1! Al 79° un tiro a girare del neo-entrato Imperatrice finisce di poco fuori. All’80° un battibecco tra Thiam da una parte e Casanova dall’altra spedisce entrambi sotto la docci anticipata. All’82° punizione dal milite di Pesce finisce alta. Non succede più nulla e triplice fischio finale.

Mercoledì prossimo 24 Agosto alle ore 18.00 ci sarà Lavagnese – Athletic Club e Domenica prossima 28 Agosto al Macera alle ore 18, vi sarà poi l’ultimo incontro Rapallo Ruentes – Lavagnese, solo una vittoria permetterebbe ai bianconeri ruentini di accedere al prossimo turno. Mancheranno si Cristian Canovi che Casanova espulsi entrambi oggi, mentre rientrerà Bargiggia dalla squalifica.