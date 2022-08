Calcio/ Coppa Italia, niente gol tra Sammargheritese e Bogliasco - LevanteNews

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Una Samm “ultra giovane”, nonostante per lunghi tratti padrona del campo e del pallino del gioco, non riesce a far sua l’intera posta in palio, contro un Bogliasco quasi mai pericoloso. Nonostante i ben 9 assenti “pesanti”, gli arancioni di Mister Giacobbe sfoderano una prestazione collettiva di ottimo livello, tentando ripetutamente di violare la porta bianco-rosso-blu. Questo a riprova di uno stato di forma giá a buon punto e di un organico ben assortito formato da calciatori giovani e meno giovani di una qualità e quantità tale che, chi scende in campo, non fa rimpiangere chi è fermo ai box. Questa la ricetta del far bene: lavoro, applicazione, umiltà, rispetto, consapevolezza e massima disponibilità, il tutto rivolto verso un’unica direzione comune.