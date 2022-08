Alpinismo lento/ Sesta Godano, l'attività di Mangia Trekking - LevanteNews

Dall’Associazione Sportiva Mangia Trekking

Mentre le Regioni organizzano tante attività per valorizzare le tradizioni locali ed invitare a conoscere e vivere i territori della montagna, Mangia Trekking promuove le iniziative di “vetta”. Una vera e propria cultura d’estate. Così il Comune di Ventasso diviene il centro dell’Alpinismo Lento. Infatti dalla sua vetta del Cavalbianco è possibile spaziare dalla Pianura Padana al monte Cusna, a La Nuda con la stazione sciistica di Cerreto Laghi, fino all’Alpe di Succiso ed al Casarola, al monte Alto ed a tutta la cordigliera Apuana. Uno sguardo speciale da una posizione particolare permette di osservare un grande tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri fin verso il mare. Una Montagna che con il suo rifugio “Carpen Diem” è praticabile tutto l’anno anche d’inverno con la neve. Situata tra la Toscana e l’Emilia è la montagna consigliata da Mangia Trekking per fare ogni genere di addestramento sportivo invernale (picca, ramponi e ciaspole)quando la neve lo permette. Molto interessanti sono anche gli attraversamenti Appenninici (A/R) in due giorni tra il monte Cavalbianco ed il monte Tondo, la Nuda ed il Cusna con sosta notturna presso il Rifugio “ Carpe Diem” al Passo di Pradarena. Per partecipare è sufficiente contattare l’associazione Mangia Trekking al 3392058652. Per vivere la natura che sa allietare l’animo umano conducendolo su percorsi particolarmente importanti e piacevoli con lo sport chiamato “Alpinismo Lento”.