Paraggi: visita a Paraggi di sindaci e comandante Circomare - LevanteNews

A Paraggi, non solo spiaggia, mare e ombrellone, ma programmi di sviluppo e riqualificazione. Stamane gli operatori economici aderenti a “Paraggi 2022” hanno ricevuto in visita di cortesia la Comandante della Capitaneria di Porto di Santa Marghgerita Ligure, tenente di vascello Camilla Sartori. L’incontro, al quale hanno partecipato i Sindaci di Santa Margherita Paolo Donadoni, e Portofino, Matteio Viacava, anche in qualità di presidente dell’Area Marina Protetta, accompagnati dai loro più stretti collaboratori, ha consolidato la volontà di proseguire la già avviata collaborazione tra Pubblico e Privato per migliorare ulteriormente la capacità di attrazione di una delle più belle baie d’Italia. I soci di “Paraggi 2022” sono, al momento, Le Carillon, i Bagni Bosetti, l’Eight Hotel, La Langosteria, i Bagni Fiore, Marea Investimenti, l’Hotel Argentina, la Soc S.P. Srl, la Portofinese Srl.

A fare gli onori di casa il Presidente Onorario, Antonio Rocca, il Presidente Angiolino Barreca, il Vice Presidente Marco Pannacci e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Christian Del Gatto, Pier Paolo Brescia, Massimiliano Bertoletti, Andrea Grandisi, Vincenzo Giussani. È noto che anche i grossi gruppi della moda guardano con interesse allo sviluppo della Baia (si sono già insediati Missoni e Christian Dior) e, quindi, sarà necessario trovare quel giusto equilibrio tra sviluppo e conservazione delle peculiarità storiche ed ambientali del sito. La Baia non è soltanto spiaggia, sole e mare, ma tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, buona ristorazione e intrattenimento, “ingredienti” che tra loro ben miscelati creano centinaia posti di lavoro per molti mesi dell’anno.