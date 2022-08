Santo Stefano d'Aveto: le iniziative da lunedì 22 a domenica 28 - LevanteNews

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

Siamo giunti alla quarta settimana di agosto, l’aria sicuramente è più fresca e le giornate si accorciano.

Per i turisti che si fermano ancora a S. Stefano d’Aveto, oppure che sono appena arrivati, vi è ancora qualche evento ed attrattiva.

Prosegue fino al 25 agosto la Bike School con i maestri di sci e MTB al Prato della Cipolla, info e prenotazioni Massimo 3386645512.

Lunedì 22 alle 21 nel Bocciodromo Arvigo ci sarà la tombolata d’estate.

Martedì 23 alle ore 16 ultimo appuntamento con Fiabe nel bosco nel parco degli Alpini, ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione per i bambini presso l’ufficio IAT allo 0185/88046

Mercoledì 24 ci sarà il penultimo appuntamento con il mercato settimanale e la sera sempre nel Bocciodromo Arvigo alle ore 21 la serata di enigmistica.

Giovedì 25 il Coro La Contrada si esibirà in concerto nel Santuario di NS di Guadalupe alle ore 21.00 in onore della Madonna del Monte Maggiorasca.

Venerdì 26 doppio appuntamento con i Laboratori del Formaggio ad Allegrezze dell’Azienda Agricola Mooretti alle ore 16.30 con la possibilità di provare a mungere le mucche, e il pomeriggio con gli asinelli alle ore 15 a La Villa con l’Azienda Agricola La Ghianda, con la parte didattica e il giro a dorso degli animali.

Sabato 27 ci sarà il tradizionale pellegrinaggio al Monte Maggiorasca con la S. Messa alle ore 11.00 e la processione, alle ore 18.00 l’Az. Agricola Sapori Antichi vi aspetta per la degustazione di prodotti e la visita ad Alpicella.



Domenica 28 ad Alpicella torna Se batte u gran dopo due anni in cui a causa della pandemia non era stato possibile organizzarla, ricordiamo che i posti sono limitati ed è necessario prenotarsi al 3291525803.

La parrocchia di Pievetta festeggia la Madonna del Soccorso con la messa nel pomeriggio.

Ancora fino a domenica 28 la seggiovia rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9.40 alle 17.40.

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

tel: 0185/88046