'Santa' sfida Rapallo: "Ci riprendiamo il convegno Confindustria" - LevanteNews

Oggi, in un ampio servizio che il Secolo dedica a Santa Margherita, ricordando i prezzi delle case a 13.000 al metro quadrato, le iniziative di privati per rilanciare Paraggi quale appendice di Santa Margherita Ligure o il travaso di Vip da Portofino, il sindaco Paolo Donadoni afferma con forza la volontà di riportare a Santa Margherita il Convegno primaverile di Confindustria (Giovani industriali), nato a Rapallo dove è “parzialmente” tornato alcuni anni fa.

A tal proposito Donadoni spiega, al Secolo, che grazie ad un accordo preso con privati realizzerà un centro congressi da 600 posti con 120 posti auto disponibili (nell’ex ospedale di via Arpe o nell’ex ospedale di via Roma dove sono ripresi i lavori?). Altro progetto l’eliporto, sperando che oltre quello causato dal continuo passaggio di mezzi sul lungomare, non porti altro inquinamento: acustico. Gli ospiti di Santa Margherita chiedono soprattutto il rispetto dell’ambiente, pulizia, decoro. In tale ambiente i priovati possono sviluppare le loro attività di intrattenimento. (m.m.)