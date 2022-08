'Santa': mercoledì 24 a Villa Durazzo, Bacchetti interpreta Bach - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Musicamica

Musicamica presenta “Le variazioni di Goldberg” suonate dal grande Andrea Bacchetti.

Andrea, appena tornato da San Paolo (Brasile) dopo qualche puntata qui e la in Italia ed in attesa di partire per Joannesburgh per alcuni concerti organizzati dall’Ambasciata Italiana, trova il tempo di regalarci nella splendida location di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, grazie alla sensibilità di Giovanna Savino e di “MusicaAmica”, un concerto dedicato interamente a Bach.

I 6 preludi dal clavicembalo ben temperato riprendono suo ultimo CD, con l’integrale dell’opera stessa, pubblicato da Harthaus- Musik (Berlino) che sta raccogliendo entusiastici consensi di pubblico e di critica internazionale; le Variazioni Goldberg, altrettanto conosciute, difficili ed apprezzate in questo repertorio. Poesia, virtuosismo, colore, storia, per una serata, potremmo dire al chiaro di luna, che si annuncia ricca di emozioni e di grande “Musica”.

Il concerto si terrà a Santa Margherita Ligure, in Villa Durazzo, mercoledì 24 Agosto alle ore 21:30. (Ingresso unico per i concerti da piazzale San Giacomo). L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure nell’Ambito dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale 2022 e di Musicamica Liguria Festival – Arti e Musica.

L’ingresso è con contributo minimo di euro 10. E’ gradita la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 3396531632 oppure via mail a: ass.musicamica.ge@gmail.com