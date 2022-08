Rapallo: Fontanine, nuova altalena e incontro con gli autori - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis, presidente Parco Fontanine

Martedì 23 agosto alle ore 18 nel Parco Bimbi si svolgerà l’inaugurazione dell’altalena e di un gioco che oramai erano attesi da anni. Proprio per questo la nostra Associazione ha voluto dare rilievo e fare partecipi i frequentatori del Parco e non solo, organizzando questo evento per incontrarci e condividere un momento di collaborazione con l’Associazione con una lotteria per cercare di acquisire introiti utili a futuri eventi o migliorie nel Parco e poi a seguire un rinfresco offerto per conoscerci fra soci e non soci nell’obiettivo di lavorare tutti insieme per migliorare sempre più il nostro Parco e farlo sentire a tutti proprio come “Il nostro parco”.

Mercoledì 24 agosto al fondo di via Rizzo si parlerà di libri ed è stato organizzato un incontro con gli autori. A seguire un momento conviviale con una apericena (su prenotazione a pagamento, l’Associazione non era in grado di offrirla) proprio per continuare a scambiarci opinioni e commenti su ciò che abbiamo sentito nella presentazione.

Notizie degli autori

Magda Moro

“Dama Missy” è lo pseudonimo di Magda Moro, medico radiologo ospedaliero, ora in pensione, a Rapallo, ove vive.

Da sempre amante dell’arte, in particolare della scrittura, all’età di quindici anni ha composto la sua prima poesia ‘La vita’ ispirata agli apprezzati ricordi leopardiani. Convinta che solamente l’arte e l’amore possano sublimare la caducità dell’esistenza, nel tempo libero si è sempre dilettata a scrivere e ad abbozzi di pittura. Alcune sue poesie hanno ottenuto consensi in concorsi letterari, con pubblicazione nell’Antologia Letteraria 2006 (Premio Internazionale di Letteratura – Città della Spezia 30.ma edizione).

Alle soglie della pensione ha deciso di ‘tirar fuori dal cassetto’ tutti i suoi scritti. Carlotta ‘Sempiterna ruìna’ è stato il suo primo romanzo, di genere giallo-rosa, edito nel 2021. Il libro ha ricevuto Menzione d’Onore al Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 44.ma edizione – 2021.

Lo pseudonimo “Dama Missy” è in ricordo dell’amata cagnolina Missy.

Alessandro Ghionna

Alessandro Ghionna, nato a Taranto il 21 ottobre 1978, sin dalla giovanissima età amava inventare e scrivere racconti, intrattenendo quindi amici e parenti. Questa passione ben presto è diventata realtà, riuscendo a realizzare il suo sogno chiuso nel cassetto, ovvero pubblicare una raccolta di versi dal titolo “Camminando…”.

Nel 2013 però cambia decisamente passo e capisce che il percorso da seguire è quello degli inizi, ossia quello della narrazione. Nel 2018, dopo un lungo lavoro di battitura e correzione, riesce a terminare e pubblicare il suo primo romanzo dal titolo “Un muro dentro”, che ha ottenuto un discreto successo di vendita e critica da parte dei lettori, ricevendo anche premi e riconoscimenti per la partecipazione a concorsi letterari di livello nazionale.

“Al riparo dalla luce” è il suo secondo romanzo, è ambientato durante gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale tra Genova e l’entroterra di Chiavari. Racconta la storia di una famiglia nel vortice di quei drammatici momenti, in particolare delle vicende di un padre e un figlio che, perseguitati da un fanatico del regime, trovano rifugio nel comune di Borzonasca, in valle Sturla. L’avvicendarsi di intrighi e sorprese porterà ad una inaspettata conclusione.