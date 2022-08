Levanto: vigili del fuoco, i 20 anni del distaccamento volontari - LevanteNews

Dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando della Spezia

Il 20 Agosto 2022 presso la sede del distaccamento di Levanto (SP), è stata organizzata la cerimonia per il ventennale dall’attivazione della sede volontaria. Nel lontano 19 Agosto 2002, dopo la preliminare conclusione della fase formativa di base ai vigili volontari, integrata dal tirocinio operativo effettuata con le squadre della sede Centrale, si posero le condizioni per l’attivazione di quella sede . Il distaccamento, il cui ambito territoriale di competenza ricomprende il territorio comunale di Levanto , esteso fino al territorio dei comuni limitrofi posti nelle immediate vicinanze di Monterosso, Bonassola, Framura e Deiva Marina, nacque con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della tempestività del servizio di soccorso tecnico urgente, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza delle squadre della sede Centrale e di Brugnato.

Presenti alla cerimonia il Sig. Direttore Regionale della Liguria Ing. Claudio Manzella, già Comandante di La Spezia dal 01/02/07 al 01.03.2011, l’attuale Comandante pro tempore di La Spezia, Arch. Maria Francesca Conti, l’Ing. Natale Inzaghi, già Direttore Regionale dei VVF della Liguria e Direttore Centrale per la Formazione c/o il Dipartimento, l’Ing. Claudio Chiavacci già Comandante di La Spezia dal 01.05.2001 al 20.07.2003 che attivò la sede distaccata volontaria. il Comandante di Lucca, Ing. Calogero Daidone, già Comandante di La Spezia dal 09.03.2015 al 14.09.2018 , l’Ing. Leonardo Bruni già responsabile della sede volontaria quale Funzionario tecnico e poi Comandante di La Spezia dal 15.09.2018 al 28.02.2022 fino al suo pensionamento. A fare gli onori di casa oltre al Comandante Pro tempore Arch. Maria Francesca Conti, il CSQ Giacomo Tuvo, già Capo distaccamento della sede volontaria, incaricato ai sensi dell’art. 11 del DPR 362/2000 di tutte le incombenze amministrative e gestionali relative a mezzi ed attrezzature assegnate al distaccamento volontario. Presenti alla cerimonia, il Sindaco di Levanto Dott. Luca del Bello , l’Assessore Regionale alla Prot. Civile della Liguria, Sig. Giacomo Raul Giampedrone, Autorità civili e militari dello stato, oltre a organizzazioni di volontariato provenienti da zone locali.

Per dovere di informazione, si riportano di seguito i nominativi dei primi Vigili Volontari Discontinui del Distaccamento di Levanto che frequentarono il corso formativo di base nell’anno 2002 e che resero possibile l’attivazione della sede:

VV.DD. Tuvo Giacomo, Lorenzoni Silvio, Trieste Luca, Bono Eliade, Lavaggi Stefano, Tassora Davide, Cemellini Matteo, Motto Matteo, Tuvo Marco, Romano Luca.

Ad essi, successivamente, si aggiunsero i VV.DD. Raso Danilo, De Franchi Angelo, Bagnasco Elena, Barletta Fabio, Moggia Fabio.

DCS Ing. Vincenzo Melillo