Lettere/ "Bana, la via delle discariche abusive, ignorata dal Comune" - LevanteNews

Da Andrea Bozzo



In merito al Vostro articolo del 19 agosto, “Ruta: vecchia strada di Bana, zona da riqualificare”, peraltro corretto e condivisibile, desidero, in quanto residente in zona, portare alla conoscenza dei lettori alcuni aspetti non secondari.

Per cominciare i residenti sarebbero ben contenti che il Comune rendesse pubblico l’ultimo tratto di strada, quello che correttamente definite “ibrido”, è una soluzione che sollecitano da anni proprio per far uscire quel tratto da una specie di limbo giuridico poco chiaro, ma è proprio il Comune che sembra disinteressato alla questione.

La strada fu costruita, con tutti i permessi di legge, ormai una ventina di anni fa dai residenti, a proprie spese, allargando una via pedonale comunale e proposero subito al Comune di renderla interamente pubblica, senza mai ricevere nemmeno una risposta ufficiale.

Persino i cartelli di strada senza sbocco sono stati installati a spese dei residenti!

Evidentemente in Via XX Settembre 1 preferiscono che la situazione resti com’è, per avere sempre la scusa di non dovere intervenire in caso di problemi.

Ne approfitto anzi per ringraziare i Carabinieri di Camogli e di Santa Margherita che almeno loro ogni tanto mandano delle pattuglie a controllare la zona.

Bisogna poi comunque tenere presente che purtroppo non viene eseguita una normale manutenzione nemmeno sulle strade che sono da sempre interamente pubbliche.

Nel tratto di strada iniziale sono presenti da anni diverse discariche abusive sulle quali nessuno interviene, dove sono state abbandonate perfino delle automobili incidentate, che per legge sono da considerarsi rifiuti inquinanti pericolosi (Vi allego foto), da anni segnalate dai residenti e da anni ignorate tranquillamente dalle autorità.

Non vengono nemmeno riparate le infrastrutture essenziali, per fare un altro esempio è ormai una settimana che poco dopo la chiesa millenaria è presente una copiosa perdita d’acqua sulla strada e nessuno interviene nonostante i ripetuti solleciti.

Buttare via centinaia di litri d’acqua potabile sarebbe una cosa triste e incivile in qualsiasi momento, visto che poi i cittadini in bolletta pagano anche le cosiddette dispersioni sulla rete idrica, ma lo è ancora di più in questo momento visto che l’Italia sta soffrendo una grave siccità e abbiamo passato l’estate a sentire gli amministratori che ci ripetevano di limitare gli sprechi e l’uso non necessario di acqua.