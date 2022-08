Leivi: con Puccini, Verdi, Rossini, Lehar serata indimenticabile - LevanteNews

Quarto appuntamento della rassegna musicale “Notti tra le note”, che a Leivi è ormai una tradizione. Oggi ci accompagna nelle quiete calda di una notte agostana il “Praeludium ensemble”, gruppo composto da Renata Campanella, soprano, Andrea Cardinale al violino, Simone Cricenti al violoncello, Francesco Gardella al clarinetto, Alessandro Magnasco al pianoforte.

Il sindaco Vittorio Centanaro ricorda con commozione l’esibizione due anni fa esatti di Vittorio De scalzi dei New Trools, da poco scomparso; così come non può mancare il doveroso omaggio di Giorgio Sivori, funzionario comunale dalla rara sensibilità nell’adempiere il proprio lavoro. A lui è dedicato il concerto di questa sera. Presenti anche molti cittadini ucraini, ospiti di Leivi. Incentrata sul tema della pace la breve poesia letta da prete Rinaldo ispirata al vicino Ponte di Scaruglia: la pace come ponte da costruire.

Punto di forza del quintetto la voce lirica di Renata Campanella, laureata a pieni voti al conservatorio Bellini di Catania, vincitrice di numerosi premi internazionali.

La serata è aperta dalla celeberrima aria “Vissi d’arte” della Tosca di Puccini. A seguire il preludio dai Masnadieri di Giuseppe Verdi, caratterizzato da un lungo assolo di violoncello, eseguito per la prima volta da un caro amico del compositore, Alfredo Piatti. Opera messa in scena raramente rispetto ad altre di Verdi in quanto molto drammatica, violenta, di difficile resa. Apprezzatissimo dal pubblico “O mio babbino caro”, dolce e squisita aria pucciniana, immortalata al cinema nel famoso film Camera con vista. Poi fantasie per clarinetto di Yvan Muller dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, interpretate splendidamente da Francesco Gardella. Ancora Verdi, con “Mercè, dilette amiche “ dai Vespri Siciliani; l’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Con “Sempre libera” da La Traviata e “Un bel di vedremo” dalla Madama Butterfly di nuovo di Puccini Renata Campanella incanta il pubblico, nel vero senso della parola.

C’è spazio anche per Nicolò Paganini, con “Variazioni sui palpiti” per l’opera Tancredi di Rossini e per “Tace il labbro” da La vedova allegra di Franz Lehar. Ed infine con l’operetta con “Non ti scordar di me” di De Curtis.