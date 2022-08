Fontanabuona: malore uccide la moglie, lui tenta di raggiungerla - LevanteNews

Potremmo definirlo un dramma dell’amore. Stamattina in un borgo della Fontanabuona (che non citiamo) una donna di circa 70 anni è stata colta da un malore. E’ arrivato il medico del 118 che ha giudicato la paziente in codice rosso. La donna però non ce l’ha fatta ed è deceduta. Pochi minuti dopo il marito, disperato, ha cercato di raggiungere la moglie con cui ha condiviso una vita. Sale sul cornicione della finestra. Arriva il 118, i militi della Croce Rossa, i carabinieri e i vigili del fuoco. Riescono a respingere l’uomo in lacrime dentro alla finestra. Tentato di consolarlo, lo sedano e lo trasportano all’ospedale di Lavagna. Un caso di cui nessuno delle enti intervenuti ha fatto cenno. La notizia ha però fatto in breve il giro della vallata suscitando sgomento e commozione.