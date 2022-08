Chiavari: un mistero l'apertura del tombino sul lungomare - LevanteNews

Resta per il momento un mistero, a Chiavari, il perché il tombino in cui ieri sera è sprofondata una bambina genovese di tre anni fosse aperto. L’esame delle telecamere non è stato ancora completato e si spera di possa dare risposte ad alcune domande. Da quanto tempo era in quella situazione? Lo ha dimenticato qualcuno dopo la bonifica seguita al temporale di giovedì mattina? O lo hanno aperto altri non autorizzati? I filmati potrebbero anche chiarire in quali circostanze la bambina vi è caduta.

Il tombino sembra essere ben più profondo dei due metri raggiunti dalla piccola; la caduta avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi. Ammirevole la prontezza di spirito e la determinazione del papà nel recuperare la bambina le cui condizioni non destano preoccupazioni.