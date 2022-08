Chiavari: bimba di tre anni cade in un tombino, dramma sfiorato - LevanteNews

Passeggiava tranquillamente con i genitori sul lungomare di Chiavari, zona fontane. Erano le 22 di ieri sera. Una bimba di tre anni è precipitata improvvisamente per circa due metri in un tombino aperto. Trenta o quaranta centimetri la larghezza. E’ scattato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, il 118 con l’automedica e la Croce Rossa di Chiavari. La bimba era già in salvo: il papà, spinto dalla forza della disperazione, si è infilato con la testa nel tombino, ed è riuscito ad afferrare la bimba e riportarla in superficie. Momenti di apprensione e ansia. La piccola tuttavia non ha riportato gravi lesioni. Visitata dal medico, spaventata ma rassicurata dalla presenza dei genitori, è stata inviata in codice giallo all’istituto Gaslini.

I vigili del fuoco hanno chiuso il tombino e si sono rassicurati che lo fossero quelli di tutta la zona. Ora scatta l’inchiesta su chi aveva lasciato aperto o aveva aperto il tombino. La polizia urbana coordinata dal comandante Fabio Lanata è al lavoro per visionare i filmati delle telecamere. In ogni caso un fatto gravissimo di cui ieri sera non si parlava d’altro.