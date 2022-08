Camogli: San Prospero, il cardinale Tarcisio Bertone inaugura altare - LevanteNews

Il cardinale Tarcisio Bertone, prima di officiare la Messa nella chiesa del monastero di San Prospero di Camogli, sede dei monaci Benedettini Olivetani, ha benedetto il nuovo altare dedicato a San Bernardo Tolomei, fondatore dell’Ordine religioso e canonizzato nel 2009 a Camogli per avere compiuto un miracolo nel monastero. Durante il rito religioso, celebrato con dom Francesco Maria Beda Pepe ed al quale erano presenti tra i fedeli il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e Mario Zappalà, comandante della capitaneria di porto di Camogli (nessuno a rappresentare l’amministrazione comunale), Bertone ha ricordato l’abate Giovanni Schiaffino, fondatore del monastero, per il quale è stata aperta la causa di beatificazione. Al termine il cardinale ha consegnato un omaggio alla Ditta Pepa Tetti e Legnami, di Moncrivelli in provincia di Vercelli, che ha offerto e costruito l’altare.