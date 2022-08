Calcio/ Domenica genovese per Mancini, Lombardo e Oriali - LevanteNews

Farebbero comodo alla Sampdoria viste le difficoltà in attacco ma per il momento Roberto Mancini e Attilio Lombardo si rilassano e tornano a Genova per relax.

Quest’oggi sono andati a pranzo a la Trattoria La Ruota a Nervi insieme a Lele Oriali campione del Mondo nel 1982 ma anche ex dirigente dell’Inter.

Lo staff del locale con tanto di foto ha scritto su Facebook: “Gradita visita oggi a pranzo!!! È sempre un piacere avere a pranzo una leggenda del calcio italiano e sampdoriano.. il mister Roberto Mancini che ci ha portato a vincere L europeo , Attilio Lombardo come sempre molto simpatico , ed infine un campione del mondo del 82 come Lele Oriali..”.