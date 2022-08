Calcio/ Coppa Italia, il Golfo PRCA fa quattro gol al San Desiderio - LevanteNews

Dal Golfo Paradiso PRCA Società Sportiva Dilettantistica

GOLFO PRCA 4 – 1 SAN DESIDERIO

Soddisfazione tangibile per Mister Avellano, guida tecnica della Prima Squadra durante l’incontro di Coppa Italia disputato oggi al San Rocco.

Esordio di successo per i 2005 Andrea AQUINO e Andrea BENVENUTO, entrambi cresciuti nel Settore Giovanile del Golfo assieme a Gianluca MARRALE, autore del primo goal, che torna a vestire la nostra maglia dopo un ottimo anno in serie D con il Sestri Levante.