Bonassola: sversamento di liquami, stop alla balneazione su parte del litorale - LevanteNews

Balneazione vietata in via preventiva su parte del litorale di Bonassola. Lo stabilisce l’ordinanza siglata ieri dal sindaco Giorgio Bernardin, che segnala che ieri, sabato 20 agosto, “si è assistito ad un importante sversamento di liquami fognari nell’ultimo tratto del torrente San Giorgio, che sfocia nello specchio acqueo individuato dal punto di campionamento denominato Bonassola Lato Ovest. Tale evento si ritiene imputabile ad un malfunzionamento del sistema di pompaggio dei reflui verso il depuratore intercomunale Levanto-Bonassola”.

Sull’accaduto, l’intervento su Facebook del sindaco Bernardin. “Devo sottolineare con vivo rammarico – ha scritto – la totale assenza di senso civico e di partecipazione alle emergenze che interessano la socialità. Sorvoliamo sul villeggiante di passaggio che giustamente fermandosi poco non si pone il problema, mi riferisco agli operatori economici che hanno interessi diretti sul turismo, hanno visto il sindaco che per due giorni, con pala in mano, era sul luogo dell’incidente al depuratore per limitare i danni non imputabili certamente al Comune. Nessuno si è fatto avanti per portare solidarietà ad eccezione del caro amico Paolo Toracca che prontamente è intervenuto senza troppe chiacchere e un signore che sicuramente impietosito dalla mia età mi ha portato una bottiglia d’acqua. Vi ringrazio tutti, e vi faccio i più vivi complimenti, avere una coscienza ed un senso di solidarietà è tutt’altra cosa. Sorvolo sui leoni da tastiera che danno suggerimenti legali sul da farsi, a loro dico semplicemente che dei loro consigli in campo giuridico ne possiamo proprio fare a meno. Ci avvaliamo di professionisti della massima levatura”.