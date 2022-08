Tunnel Fontanabuona: "Osservazioni anche dalla Regione, fermate il progetto"b - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Anche il Compartimento Ambiente e protezione civile della Regione Liguria interviene con delle osservazioni sul progetto del tunnel di collegamento con la Fontanabuona. Nel documento prodotto si possono rilevare segnalazioni di critità e carenze importanti.

Come già anticipato dal Comitato cittadino, per questo progetto è necessario uno stop.

Seppur annunciato in pompa magna da tutti i politici, che per questa occasione si sono uniti in un mortale abbraccio a favore della devastazione delle nostre colline e per il traffico su gomma, il progetto di Autostrade dev’essere fermato.

Chiediamo lo STOP dell’Iter di approvazione dell’attuale progetto e la costituzione di un tavolo di concertazione, ove tutte le realtà territoriali ed economiche vengano rappresentate.

E’ fondamentale avere un coinvolgimento attivo prima di tutto delle persone che abitano i territori ed è responsabilità di tutti informare e sensibilizzare, perché è sufficiente vedere le elaborazioni grafiche e fotografiche per rendersi conto del pesantissimo impatto ambientale.

In un momento in cui tutti ci domandiamo come affrontare l’emergenza siccità non possiamo andare a colpire l’unica zona collinare con sorgenti d’acqua fondamentali. Sono mesi che abbiamo lanciato questo grido d’allarme, con noi gli ambientalisti, con noi il WWF, con noi una buona fetta della cittadinanza attiva.

Chiediamo per l’ennesima volta un incontro con il Presidente Giovanni Toti affinché la politica esca dal palazzo e ascolti davvero i cittadini senza costringerli ad alzare la voce.

In allegato le osservazioni del Compartimento ambiente e Protezione civile

MiTE-2022-0097034