Rapallo: torna Tigullio Expo, dal 26 al 29 agosto - LevanteNews

Da Mauro Barra, presidente Associazione “Il cuore” di Rapallo

Tigullio Expo 2022: dal 26 al 29 Agosto. La manifestazione, dopo 2 anni di fermo per pandemia Covid 19, torna in presenza. Promossa, autogestita ed organizzata dall’Associazione Il Cuore di Rapallo, taglia il traguardo della 21 edizione e mantiene l ‘obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio del Tigullio offrendo ai cittadini ed ai turisti un interessante mix di eccellenze, in un panorama dove vengono rappresentate l’ artigianato di qualità, le tipicità eno-gastronomiche, gli spettacoli musicali e gli incontri culturali .

Come per le scorse edizioni, viene proposto un i programma culturale eterogeneo che prevede, nei quattro giorni dell’ evento, Convegni tematici ed un Concerto di solidarietà per l ‘Ucraina che avrà luogo presso la Chiesa di S. Anna di Rapallo.

Due momenti importanti carichi di significato sono il Premio di giornalismo ” Scrivo con il Cuore” ( IX ed.) dedicato al compianto E. Carta ed assegnato agli operatori dell’ informazione che hanno dimostrato particolare impegno a favore della cultura e della corretta informazione ed il Premio Bontà M. Speranza (VII ed.) gestito in collaborazione con Ass.ne Laicale Amore Misericordioso di Rapallo .

Tutti invitati al taglio del nastro che avverrà il 26 Agosto alle ore 11 sul L. Mare di Rapallo, presso la piazzetta della Rosa dei Venti, che sancisce un’ altra scommessa vinta all’ insegna di quella gioiosa ripartenza, che merita il meraviglioso Golfo del Tigullio.