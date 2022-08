Rapallo: Roberto Bagnasco è il numero 1 di Forza Italia - LevanteNews

Una selezione durissima. Alla fine ha prevalso il nome di Roberto Bagnasco che sarà il candidato di Forza Italia nel collegio uninominale che va da Sori a Sarzana. Una scelta dovuta all’esperienza, alla militanza politica senza tentennamenti e forse al fatto di essere il padre di un sindaco del fare che ha ottenuto risultati fantastici nella gestione della città ed ha rinunciato alla candidatura offertagli non solo da Forza Italia. Un particolare questo che inorgoglisce l’onorevole Roberto Bagnasco anche lui sindaco per due mandati a Rapallo, poi eletto in Provincia, successivamente in Regione, quindi alla Camera.

Nella foto Roberto e Carlo Bagnasco