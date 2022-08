Rapallo: Festival Valle Christi, i prossimi spettacoli (22, 23, 24 agosto) - LevanteNews

Da Omnia Eventi

Festival Internazionale di Valle Christi e Valle Christi jazz.

XX Edizione, luglio/agosto 2022

www.vallechristi.it

Lunedì 22 agosto

Swinging by the sea – Concerto Jazz

Mattia Cigalini, sax

Tommaso Perazzo, piano

Nicola Angelucci, batteria

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Questo concerto jazz, annullato per maltempo il 18 agosto scorso, viene recuperato lunedì 22 agosto.

Questo quartetto inedito vede affiancarsi due nomi prestigiosi del panorama jazzistico come Mattia Cigalini e Nicola Angelucci, ad un giovane talento emergente come Tommaso Perazzo. Il tutto tenuto insieme dall’esperto e poliedrico bassista Luca Bulgarelli.

Mattia Cigalini

Martedì 23 agosto – ore 21.30

L’histoire du soldat

Stravinsky-Ramuz

Regia e Musicattore: Luigi Maio

Versione per Trio

Filippo Bogdanovic, violino

Valeria Serangeli, clarinetto

Federico Manca, pianoforte

Nominato Rappresentante in Italia della Fondation Igor Stravinsky dalla sua

Presidente Marie Stravinsky, bisnipote del grande compositore russo, il Musicattore® Luigi Maio è considerato il massimo interprete dell’Histoire du Soldat.

Grazie alle straordinarie doti trasformistiche, Maio si fa letteralmente in quattro per interpretare il Soldato, il Diavolo, il Narratore e la Principessa, esplicitando il tema del Doppio alla “Jekyll & Hyde” attraverso un vero e proprio one man show, mutando voce, mimica e costumi nell’idea originaria – e finora mai realizzata – di Stravinsky e Ramuz. Luigi Maio dialoga in scena con le note di un giovane trio coinvolgendo i musicisti nell’azione teatrale e intrecciando note e parole in un magico fuoco di fila. Dalla Scala di Milano al Petruzzelli di Bari, dal Carlo Felice di Genova all’Argentina di Roma, da Oporto a Londra, dal Festival di Ravello al Martha Argerich Festival di Amburgo, in tournée scaligera a Cipro, protagonista delle celebrazioni del Centenario dell’Histoire a Ginevra (dove ha recitato il testo nell’originale francese sotto l’egida della Fondation IS), Maio porta in scena il suo cavallo di battaglia in una edizione che ha ricevuto il Premio dei Critici di Teatro e il riconoscimento del CISI (Centro Internazionale di Studi Italiani). In occasione del Cinquantenario dalla morte di Stravinsky Maio ci offre uno spettacolo fresco e divertente, agile, emblematico semplice e profondo, un capolavoro senza tempo che l’estro poliedrico del Musicattore rende accessibile a tutte le età.

Luigi Maio

Mercoledì 24 agosto – ore 21.30

Fin qui tutto bene

Fabrizio Casalino

One man show di stand up comedy e canzoni, nello stile caustico e dissacrante di Casalino, alfiere della Tipica Accoglienza Ligure. Far ridere è diventato un lavoro socialmente utile: farlo in Liguria un dovere morale. L’epoca è fosca, la regione al collasso. Occorre tenere alta la fiaccola dell’ironia, e ridere innanzitutto di sé stessi.

Fabrizio Casalino cantautore e talentuoso comico genovese, colleziona, a partire dalla fine degli anni ’90, svariati successi discografici e televisivi.

Fabrizio Casalino

Biglietteria

Valle Christi – Posto non numerato

Biglietto unico € 20

Vendita biglietti e apertura cancelli dalle ore 20.30 prima di ogni spettacolo

Si consiglia al pubblico abbigliamento comodo e caldo

Si consiglia inoltre l’uso della mascherina durante la coda in biglietteria

Prevendita biglietti

Libreria Agorà

Via Milite Ignoto 22 – Rapallo tel. 0185-234288

www.happyticket.it