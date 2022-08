Lavagna: grandinata, carneficina di gabbiani - LevanteNews

Da Federica Bisanti – Responsabile LIPU per il Tigullio

La perturbazione che iha colpito il Tigullio ha anche provocato la morte di molti gabbiani comuni, sia adulti che giovani, segnalatici da molti cittadini.

Noi non effettuiamo il servizio di soccorso e cura, affidato dalla Regione ad altri Enti, ma la situazione emergenziale non poteva lasciarci indifferenti.

Durante il nostro sopralluogo sulla spiaggia di Cavi di Lavagna ci siamo trovati di fronte a una scena angosciante: circa una 30ina di Gabbiani comuni deceduti, sparsi su tutto il litorale, tutti con gravi traumi ad ali, zampe e testa, conseguenze soprattutto della grandine.

Di due recuperati ancora vivi, uno solo è sopravvissuto ed affidato alle cure di personale esperto.

Anche un giovane di rondine, trovato zuppo in una pozzanghera nella frazione di Caperana a Chiavari e recuperato da un bambino che poi ce l’ha consegnato, è in cura.

Ringraziamo quanti ci hanno contattato, permettendoci di salvare almeno queste due creature.